/ Челябинские врачи вылечили паралич у 10-летнего мальчика с помощью магнитных импульсов

Ребенок восстанавливается после тяжелейших травм.

В детской челябинской больнице помогают встать на ноги 10-летнему ребенку, поступившему с тяжелыми травмами позвоночника и конечностей, ушибом головного мозга. Семен Бундин упал с большой высоты в феврале этого года. Впал в кому. Ребенка решили реабилитировать с помощью транскраниальной магнитной стимуляции. Эта методика уникальна для Южного Урала. При ее применении мозг стимулируют магнитными импульсами, но пациент не чувствует боли.

В итоге ребенок не только вышел из комы, но и стал шевелить конечностями, которые вначале были парализованы. Теперь мальчик может рисовать, петь, понимать просьбы. Даже речевая функция восстановилась.

Спектр применения этой лечебно-диагностической методики довольно широк: острые нарушения мозгового кровообращения, рассеянный склероз, посттравматические двигательные нарушения, аутизм, задержка речевого и психомоторного развития и другие заболевания. Наша больница — единственное детское лечебное учреждение в регионе, которое имеет в своем распоряжении такое уникальное оборудование. — пояснил главный детский невролог минздрава Челябинской области, заведующий отделением нейрофизиологии ЧОДКБ Денис Смирнов.

Напомним, что Семен Бундин был героем специального проекта медиахолдинга ОТВ и фонда «Родная». В «Добрых средах» рассказали непростую историю мальчика, настоящего бойца за жизнь. Чтобы ускорить восстановление, Семену нужна коляска, фиксирующая голову, руки и ноги. Цена такой достигает 70 тысяч рублей.

Помочь Семену могут неравнодушные читатели сайта «Первый областной». Для этого достаточно отправить смс на номер 7522. В начале сообщения необходимо указать слово «Родная» и через пробел сумму. Она спишется с мобильного счета. Сообщение можно отправить с номеров операторов Теле2, МТС, Мегафон, Билайн и Йота. Если попросят подтвердить платеж, необходимо это сделать. Лишь в таком случае деньги поступят на счет.