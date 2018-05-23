/ «Врачей будущего» начинает готовить ЧелГУ

Специалистов фундаментальной медицины сегодня выпускают чуть больше 10 вузов.

Открытие нового факультета анонсировали в Челябинском государственном университете. Там будут готовить медиков, которые смогут потом работать в ведущих клиниках, диагностических центрах, лабораториях и фармацевтических компаниях. В университете абитуриентов новых направлений уже называют «врачами будущего». Потому что специальности, представленные в ЧелГУ, считаются элитными и малодоступными.

Мы будем готовить врачей будущего, которые работают на стыке нескольких дисциплин и вписываются в два важных тренда медицины: биотехнологий и автоматизации. Они используют сложнейшее оборудование для высокоточной диагностики и прогнозирования заболеваний, разрабатывают биоматериалы и киберпротезы. Таких специалистов в России готовят немногим более десяти вузов. В этом смысле Челябинская область получит большое преимущество: мы сможем поставлять уникальные кадры по всей стране и за рубеж. — рассказала ректор ЧелГУ Диана Циринг.

Уже в этом году первые студенты начнут слушать курс лекций, предусмотренных для специальностей «Медицинская биохимия», «Медицинская биофизика» и «Медицинская кибернетика».

Добавим, что медицинское направление в ЧелГУ развивается не первый год. Например, межвузовский медико-физический центр работает на базе университета 20 лет. Его специалисты разрабатывают лазерные технологии.