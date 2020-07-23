Врачи из Москвы осмотрели пациентов в Челябинской области в рамках проекта «Территория здоровья»

Профильные специалисты приезжают на Южный Урал с 2018 года.

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В Челябинской области в рамках проекта «Территория здоровья» летом 2020 года врачи из Москвы осмотрели более 150 детей. Профильные специалисты приезжают специально, чтобы осмотреть малышей со сложными диагнозами. Некоторым детям доктора выписывают лечение сразу, некоторых приходится госпитализировать.

«Это специально отобранные дети, со сложными, непонятными диагнозами. Требующие, может быть, серьезного обследования в центральной больнице», — подчеркнул заслуженный врач РФ, председатель правления Ассоциации детских больниц Николай Ваганов.

В рамках проекта «Территория здоровья» столичные врачи приезжают в Челябинскую область с 2018 года. За это время они помогли большому количеству детей.

«1153 ребенка получили высококвалифицированную медицинскую помощь, 252 ребенка перевезены в крупные федеральные лечебные учреждения. Дети нуждаются в этой лечебной помощи и мы уверены, что этот проект будет продолжаться, он необходим для всех», — рассказал генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Кроме консультационных осмотров специалисты участвуют в операциях, которые проводят на Южном Урале, а также проводят мастер-классы для коллег, работающих в местных медицинских учреждениях.