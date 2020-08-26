28 молодых медиков Южного Урала отправились работать в села

Специалисты переехали в рамках программы «Земский доктор».

Послушать 00:00

В Челябинской области 28 медиков отправились работать на село в рамках программы «Земский доктор». Она позволяет молодым специалистам начать работать в деревнях и отдалённых территориях. Именно там чаще всего не хватает медработников.



Один из таких специалистов — Владислава Назарова. Девушка в этом году закончила медуниверситет и решила уехать в Сосновский район. Родные доктора одобрили это желание, поскольку именно на селе можно получить необходимый опыт.

«На отдаленных территориях встречается очень много интересных случаев. И я очень рада, что я попала сюда. Это достаточно близко к городу. Он меня поддержал»,— рассказала врач-педиатр Владислава Назарова.

Всего в Сосновский район в этом году приехали работать три человека. Они заключили пятилетние контракты. Как признаётся главный врач Сосновской центральной районной больницы Владимир Самохвалов, «Земский доктор» привлекает множество молодых специалистов.

«Благодаря этой программе ежегодно очень большое количество врачей приходит. Часть врачей, конечно, отработав пятилетний срок, уходят. Человек пришел, пять лет отслужил району, лечил людей. И спасибо ему большое»,— подчеркнул главный врач Сосновской центральной районной больницы Владимир Самохвалов.

Программа действует на протяжении 8 лет, за это время в деревни и небольшие города Челябинской области уехали 700 специалистов. Однако дефицит кадров не исчез. В связи с этим было принято решение ввести ещё одну меру поддержки.

«Мы дополнительно приняли закон, касающийся жилья. То есть человек, который заключает договор и уезжает на село, в рабочие посёлки и малые города через пять лет может получить субсидию на приобретение жилья в любой точке Челябинской области. Хоть Челябинск, хоть Магнитогорск, хоть Миасс и другие города»,— заявил председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Александр Журавлёв.

Переезжая на село земский доктор получает один 1 000 000 рублей. Земский фельдшер — 500 000. В отдалённых районах сумма увеличивается в полтора раза.