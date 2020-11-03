Врачи из Челябинска записали музыкальный альбом

Медики оживили собственную студенческую группу.

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Челябинские врачи выпустили музыкальный альбом. Хирург, эндоскопист и бывший эпидемиолог — из таких участников состоит группа «Шуга». В 90-х музыкальная команда выступала в дворцах культуры Челябинска, а их песни крутили по радио. Однако до двухтысячных коллектив не дожил, и только сейчас рокеры решили воссоединиться.



Лидеры команды — Алексей Баранников и Сергей Куваев — познакомились на первом курсе мединститута. Будучи студентами они сыграли несколько композиций во время уборки урожая. Так и появилась группа. Репертуар «Шуги» состоит в основном из лирических песен. Один из главных хитов группы — композиция «Уроки чистописания». Именно она звучала на местных радиостанциях в 90-е.

Параллельно с концертами музыканты получали медицинское образование. До 1998 года «Шуга» была одной из самых влиятельных групп челябинской сцены. Затем перед участниками стал выбор: медицина или музыка. Так Алексей Баранников стал эпидемиологом, Сергей Куваев — хирургом, а ещё один участник — Артём Машковский — эндоскопистом.

«Довольно долго не выступали. С конца 90-х годов до, вот уже, 2012 года. Каждый работал по полученной профессии. Но потом что-то взяло верх, решили мы собраться все вместе. И вот, в результате, как собрались, так стали записывать потихоньку. По одной, по две песни»,— рассказал лидер группы «Шуга» Алексей Баранников.

Вновь собрались вместе музыканты в 2012 году. Тогда к ним присоединился гитарист и аранжировщик Игорь Кравчук. Именно он предложил записать полноценный альбом. Однако в творческий процесс часто вмешивается профессия.

«Они врачи же. Он может с репетиции куда-нибудь улететь просто. Мы собрались на репетицию. Он говорит: „Извините, ну вот всё, у меня есть 15 минут и я дальше поехал“. У нас репетиция — это праздник какой-то. Её нужно отмечать, мне кажется, всем миром, всем двором. Что мы собрались на репетицию. Это же чудо какое-то»,— отметил участник коллектива Игорь Кравчук.

Из-за графика медиков, запись альбома растянулась на пять лет. Пластинка всё же вышла, причём на CD-дисках, для преданных поклонников. Однако и про цифровые площадки врачи-музыканты не забыли. В ближайшее время альбом «Шуги» появится на самых популярных платформах.