За юного скрипача из Челябинска, который впал в немилость к соседям, заступился Денис Мацуев

Прославленный музыкант посоветовал семье ребенка найти компромисс

Народный артист России, пианист-виртуоз Денис Мацуев заступился за девятилетнего скрипача из Челябинска, который попал в немилость к соседям, сообщает «Газета. Ru».

Жители дома, где живет и репетирует юный скрипач, пожаловались на шум в полицию. Ситуация стала предметом административного разбирательства.

«Я думаю, что такие проблемы были у всех музыкантов — и именитых, и начинающих. Никогда не забуду случай из своей жизни: у нас появилась первая квартира в Москве, куда я сразу завез свой рояльчик, сыграл два аккорда, и через минуту раздался звонок в дверь. Я ответил, мол, пианист, выиграл в конкурсе, приходите на мои концерты. Сосед сказал, что дело не в концерте, просто от моих звуков у них попугай с жердочки падает. Потом мы помирились, они ходили на все мои концерты», — рассказал «Газете. Ru» Денис Мацуев.

Прославленный музыкант посоветовал семье ребенка сохранить добрые отношения с жильцами дома и найти компромисс.