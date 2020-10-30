Глава областного минздрава рассказал, в каких случаях врачи должны приходить на дом

На этот счёт разработано несколько алгоритмов для медработников.

Послушать 00:00

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов рассказал, в каких случаях жители региона могут рассчитывать на приход врача на дом. По словам главы ведомства, на этот счёт есть несколько ситуаций: когда состояние пациента угрожает его жизни или если у больного есть катаральные проявления, такие как насморк, температура. В этом случае, как заявил Юрий Семёнов, придут либо врачи «неотложки», либо участковый терапевт.



«В этом случае есть два решения вопроса: первое — приезд врача неотложной медицинской помощи, которые сейчас у нас работают в поликлиниках круглосуточно. Для работы неотложной медицинской помощи при поликлиниках выделен дополнительный транспорт. "Неотложка" также усилена участковыми врачами и ординаторами. Еще один вариант — придёт участковый терапевт, который получит вызов либо через колл-центр, либо через регистратуру поликлиники. Если высокая температура, если кашель, насморк, недомогание, слабость, то пациента должны осмотреть дома, поставить диагноз и только после этого можно принимать решение, может он остаться дома, какое ему назначить лечение, какие препараты будет принимать и нужна ли госпитализация»,— сказал Юрий Семёнов на брифинге о распространении коронавируса в Челябинской области.

Также глава минздрава отметил, что ведомство следит за возникающими случаями. С врачами поликлиник проводят еженедельные обучения, где объясняют все рабочие моменты. Минздрав продолжает проверять частные случаи, с которыми в ведомство обращаются жители области.

Отметим, по официальной статистике на пятницу, 30 октября, число больных коронавирусом в регионе перевалило за 20 000 человек. Суточный прирост инфицированных COVID-19 составил 158 человек.