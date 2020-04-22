Врачи частных клиник могут начать работать в медцентрах Челябинской области

Это поможет в поддержке бизнеса и оказании медпомощи южноуральцам.

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В Челябинской области вводят дополнительную меру поддержки для медицинских центров. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, подчеркнув, что новый способ позволит поддержать бизнес, а также оказывать больше медицинской помощи южноуральцам.

«Помимо объявленной президентом программы финансовой поддержки предприятий, которые пострадали от пандемии и которые сохранят не менее 90% занятости, на региональном уровне мы вводим новую специализированную меру поддержки. Мы предлагаем частным медицинским организациям, которые временно приостановили плановую помощь, направить своих сотрудников в областные медучреждения. Приглашаем специалистов частных клиник, в том числе узких направлений, для формирования бригад здоровья. То есть для консультирования на дому пациентов с хроническими заболеваниями, в первую очередь кардиологического и неврологического профиля», — подчеркнул глава региона.

Оплачивать труд и страховые взносы медицинским работникам будут за счет бюджета Челябинской области.