/ Златоустовский врач получила новую служебную квартиру

Жилье выделено доктору в качестве поддержки.

Врач Татьяна Корякова, работающая на должности заведующей отделением лучевой диагностики местной больницы, получила служебную квартиру. Она досталась женщине в порядке очереди после двух лет ожидания. Двухкомнатная квартира расположена в новом доме в современной части города. Молодой специалист сможет проживать там вместе с семьей в течение всего времени, пока будет работать в больнице.

Мы, безусловно, рады за нашего врача. Получение квартиры — это отличное подспорье молодой семье и гарантия того, что в нашей больнице будет работать высококлассный специалист. В условиях повсеместного дефицита медицинских кадров инициатива администрации города заслуживает уважения. — отметил главный врач ГБ № 3 Андрей Карпов.

Отметим, что Татьяна поступила на работу в городскую больницу в 2015 году после окончания Челябинской медицинской академии. В то же время администрацией города ей выделили 200 тысяч рублей в качестве подъемных.

Напомним, сейчас на Южном Урале продолжается реализация стимулирующих программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Каждая из них предусматривает выплату подъемных средств молодым специалистам, решившим переехать в малые города региона.