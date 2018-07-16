/ Златоустовские верующие собирают средства на памятник царю Николаю II

Православные чтут память последнего императора.

Православные верующие хотят установить на Южном Урале памятник императору Николаю II. Фигуру планируют установить на территории кафедрального собора в Златоусте. 17 июля будет 100-летняя годовщина со дня гибели царской семьи. Именно к этому приурочена инициатива прихожан.

Каждый может поучаствовать в воздвижении сего памятного изваяния угодника Божия, который да будет благословением нашему кафедральному граду и всей Святой Руси. Чтобы помочь в сборе, прихожанам можно обращаться в церковную лавку или епархиальное управление. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Златоустовской епархии.

Напомним, ранее на Южный Урал прибыли участники автопробега, приуроченного к годовщине гибели царской семьи Романовых. Православные верующие отправились из Магадана в Екатеринбург. На место гибели царской семьи колонна везет икону Богородицы, которая раньше принадлежала Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой.