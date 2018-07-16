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/ Златоустовские верующие собирают средства на памятник царю Николаю II

Златоустовские верующие собирают средства на памятник царю Николаю II

Православные чтут память последнего императора.
сегодня в 08:00
  |  Общество
Православные верующие хотят установить на Южном Урале памятник императору Николаю II. Фигуру планируют установить на территории кафедрального собора в Златоусте. 17 июля будет 100-летняя годовщина со дня гибели царской семьи. Именно к этому приурочена инициатива прихожан.

Каждый может поучаствовать в воздвижении сего памятного изваяния угодника Божия, который да будет благословением нашему кафедральному граду и всей Святой Руси. Чтобы помочь в сборе, прихожанам можно обращаться в церковную лавку или епархиальное управление. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Златоустовской епархии.

Напомним, ранее на Южный Урал прибыли участники автопробега, приуроченного к годовщине гибели царской семьи Романовых. Православные верующие отправились из Магадана в Екатеринбург. На место гибели царской семьи колонна везет икону Богородицы, которая раньше принадлежала Великой княгине Елизавете Федоровне Романовой.

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