Врач рассказал, какие опасности для пожилых людей таит в себе карантин

Также врач дал несколько советов о том, как следует проводить время пенсионерам в этот период времени.

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Пожилые люди, которые из-за ситуации с коронавирусом вынуждены сидеть дома, могут стать сидячими и лежачими больными. Об этом изданию «РИА Новости» сообщил израильский врач Леонид Эйдельман.

По его словам, негативно на здоровье пожилых людей окажут влияние такие факторы, как хронический стресс на протяжении нескольких недель, неподвижность, переедание и социальная изолированность. Кроме того, пенсионеры, страдающие хроническими заболеваниями, не обращаются в больницы и поликлиники и не вызывают врача на дом, что чревато не самыми лучшими последствиями.

«Пожилые люди, которые сегодня находятся в изоляции и мало двигаются, могут превратиться в сидячих или даже лежачих больных, которые не смогут восстановить свою физическую активность после изоляции»,— цитируют врача «РИА Новости».

По его словам, чтобы это предотвратить, молодёжи необходимо не дистанцироваться от пожилых родственников, а продолжать с ними общение. Самое важное — сохранять дистанцию и носить защитные маски, чтобы не заразить пожилых людей.

Кроме того, пенсионерам, переживающим карантин, необходимо найти себе хобби, которое позволит не впасть в уныние, а так же по возможности делать лёгкие физические упражнения.