Первый выздоровевший от коронавируса в Челябинской области рассказал свою историю

Он опасается, что этого страшного заболевания у него не было.

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Первым заразившимся и выздоровевшим от коронавируса в Челябинской области стал молодой человек из Миасса. И после того, как, по официальным данным, он излечился от этой болезни, мужчина решил поделиться своей историей в социальных сетях.

Молодой житель Миасса побывал в Испании вместе со своей девушкой, куда они прилетели 13 марта. По его словам, к тому моменту там, в Барселоне, было заражено порядка 50 человек. Но власти довольно быстро объявили о своей полной самоизоляции для ограничения распространения коронавируса. Поэтому он сразу поменял билеты на обратный вылет с 21 марта на 15. И вовремя успел это сделать, хотя авиакомпания заверяла, что ничего не случится, но уже с 16 марта рейсы из Испании были прекращены.

«15 марта мы пересекли границу с Россией в аэропорту Шереметьево. И, заполнив все необходимые для прибытия в Москву документы (Москва была на тот момент единственным субъектом федерации, который рекомендовал домашний карантин на 14 суток), мы отправились на следующий рейс до Екатеринбурга, где по прилету не обнаружили ни тепловизоры, ни какие-либо упоминания о вирусе и эпидемиологической обстановке и правилах вообще», — заявил молодой человек.

После прибытия в Миасс, молодые люди отправились домой — отсыпаться после сложного полета. Но на следующий день, 17 марта, оба, по собственной инициативе, сдали анализы на Covid-19. Они не хотели посещать работу и общественные места без полной уверенности, что вируса у них нет.

«Ранним утром 19 марта нас принудительно госпитализировали. Меня — с предварительно положительным анализом, мою девушку — уже как контактную со мной, несмотря на отрицательный анализ. Затем два последующих анализа оказались у меня отрицательными, как и три анализа моей девушки», — подчеркнул молодой человек.

Некоторые издания писали, что этот мужчина посещал развлекательные заведения. Но он заверяет, что этого не было и они соблюдали режим полной самоизоляции. А еще три человека, которые контактировали с молодыми людьми в стенах дома, также сдали анализы на коронавирус. Они все получили отрицательный результат.

«Результаты своих анализов мы с моей девушкой не видели ни разу, как не видели ни одного нормативного документа, который предписывал нам принудительную госпитализацию и удержание в больнице. Результаты анализов от 17 марта, один из которых предположительно показал у меня положительный результат, даже не фигурируют в выписном листе, который я получил на руки. Их как будто даже не было», — поделился молодой человек.

Отметим, что, по его словам, их выписали из миасской больницы лишь 2 апреля, а не 30 марта. А в городской больнице № 2 города Миасс рассказали, что лишь выполняли поручения Роспотребнадзора о помещении молодого человека в изолированный бокс на карантин.

«Первый анализ его, который он сдавал еще амбулаторно в плановом порядке, показал условно-положительный результат. А ФБУЗ „Центр Госсанэпиднадзора“ и Роспотребнадзор приняли решение о его помещении к нам. Он не был больным, клинических проявлений заболевания у него не было. Оба анализа, сданные у нас, показали отрицательный результат», — рассказал заведующий отделением ГБУЗ «Городская больница № 2», врач-инфекционист, Владислав Сорокин.

На данный момент молодые люди продолжают жить обычной жизнью. Всего же, по последним данным, в области зарегистрировано 27 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 человека выздоровели.

Напомним, что всем вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией, можно обратиться на круглосуточную горячую линию Челябинской области: 8-800-201-41-88.