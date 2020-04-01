О пожилых южноуральцах позаботится Минсоц Челябинской области

Власти напоминают о том, что важно оставаться дома.

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После введения режима обязательной самоизоляции, многие южноуральцы забеспокоились о своих пожилых родственниках, которым нельзя покидать свои дома из-за высокого риска заражения коронавирусом.

Поэтому губернатор Алексей Текслер сегодня, 1 апреля, вновь напомнил о том, что если нужно доставить продукты и лекарства людям старше 65 лет, то лучше это сделать посредством работников социальной защиты, а не самостоятельно.

«Важно минимизировать выход на улицу. Делать это нужно лишь по тем основаниям, которые указаны в распоряжении. Выезд к родственникам, особенно в другие районы, противоречат режиму самоизоляции. Через телефон горячей линии соцзащиты мы готовы оперативно включаться, помогать», — подчеркнул Алексей Текслер.

В настоящее время этим нужным делом занимаются более 300 сотрудников системы социальной защиты. По словам руководителя пресс-службы Министерства социальных отношений Челябинской области, на горячую линию поступило уже почти 18 тысяч заявок от пожилых южнойральцев. Более 4 тысяч социальные работники уже выполнили.

Для всех пожилых людей, которым необходимо приносить продукты и лекарства, открыта горячая линия Минсоца. На звонок ответит дежурный оператор, который зафиксирует вопрос и контактные данные, далее обращение оперативно передается в работу. Данная услуга предоставляется бесплатно. Единый областной круглосуточный номер: 8-919-304-63-00.