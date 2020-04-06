Начало недели в Челябинской области будет снежным

Возможно образование гололеда на дорогах.

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В прошедшие выходные многие южноуральцы очень сильно жалели, что из-за карантина нельзя выйти на улицу и прогуляться. Ведь погода была по-настоящему теплой, весенней.

Но сегодня, 6 апреля, синоптики предполагают резкое понижение температуры воздуха и даже возвращение снега. Так, на территории региона воздух прогреется до плюс 5-10 градусов по Цельсию, а в горных районах всего лишь до плюс одного градуса. Ожидаются осадки в виде дождя, переходящие в снег. А в отдельных районах сильное отложение мокрого снега на проводах и гололед. Также ожидаются порывы ветра до 13-18 метров в секунду.

В Челябинске же температура воздуха будет держаться на отметке плюс 5-7 градусов. Будут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер поднимется до 6-11 метров в секунду.

На вторник, 7 апреля, ожидается лишь усиление снега и понижение температуры до плюс 1 градуса по Цельсию, а также мощность ветра, которая может достигнуть 27 метров в секунду.

Синоптики и Миндортранс Челябинской области просят южноуральцев продолжать соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. В такую сложную погоду важно не совершать поездки без крайней необходимости.

Напомним, что в регионе открыта круглосуточная горячая линия по всем вопросам, связанным с режимом обязательной самоизоляции: 8-800-201-41-88.