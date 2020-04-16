Сотрудники программы «Наше утро» на ОТВ сняли ролик в поддержку тех, кто находится на самоизоляции

В нем все создатели утреннего шоу показывают, что тоже не выходят из дома.

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Большинство южноуральцев сейчас сидят дома и сотрудники медиахолдинга ОТВ — не исключение. Например, создатели программы «Наше утро» тоже находятся на самоизоляции, скучают друг по другу и по любимой работе. Корреспонденты, редакторы и режиссеры решили снять ролик в поддержку тех, кто соблюдает ограничительные меры.

«Идею мы подглядели в интернете. По хештегу #РазделеныНоВместе. Сценарий быстро пришёл, сам собой. Использовали актуальные для нашего периода предметы. Чтобы посмеяться над некоторыми моментами, над которыми некоторые люди грустят. Самым сложным было не запутаться со сторонами, но, вроде бы, нигде не ошиблись. Хотя после написания сценарий выяснилось, что некоторых предметов нет в наличии, а мы же на самоизоляции, бегать искать по городу — не можем, поэтому импровизировали», — рассказала главный редактор программы «Наше утро» Наталья Старцева.

Участие во флешмобе приняли не только ведущие шоу, но и редакторы, и режиссеры. Все сотрудники, работающие над программой, хотели поддержать южноуральцев и показать, что они, как и все остальные, сидят дома.