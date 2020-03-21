Врач миасской больницы рассказала о состоянии зараженного коронавирусом

Пациент находится в инфекционном отделении.

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Первый заразившийся коронавирусной инфекцией в Челябинской области сейчас находится в Городской больнице № 2 Миасса. У молодого человека взяли необходимые анализы, госпитализировали и теперь он находится под наблюдением врачей инфекционного отделения.

«Сегодня по телефону получили подтверждение положительного анализа на коронавирус у одного из наших пациентов. Пациент находится в изоляторе, в отдельном боксе под наблюдением. Состояние пациента удовлетворительное, жалоб он не предъявляет. Болезнь у пациента протекает в легкой форме», — сообщила корреспонденту медиахолдинга ОТВ дежурный врач инфекционного отделения ГБ № 2 г. Миасс Ирина Саранская.

Все пациенты расположены в отдельных боксах со своим санузлом и пищеблоком. Исключены их контакты с другими пациентами. Для того, чтобы провести осмотр больного, персонал больницы надевает спецодежду.

Всем, кто мог контактировать с молодым жителем Миасса, заразившимся коронавирусной инфекцией, рекомендуют уйти на 14-дневный карантин и обратиться в региональный Минздрав. Подобные действия необходимо совершить и тем, кто вернулся из заграничной поездки.

«Всем людям которые прибыли из стран, где зафиксированы заболевшие коронавирусом, я бы порекомендовала обратиться по телефону горячей линии Минздрава, он круглосуточный, бесплатный. Там специалисты полностью проконсультируют о дальнейших действиях, о том, как сдать анализы и о том, как находиться на карантине», — подчеркнула Ирина Саранская.

Позвонить на горячую линию министерства здравоохранения Челябинской области, чтобы проконсультироваться о самоизоляции и о том, как сдать анализы, можно по номеру телефона: 8-351-240-15-16.