Еще три условно положительных результата на коронавирус получили в Челябинске

Инфицированные изолированы, врачи ждут подтверждения из Новосибирска.

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Еще три случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Челябинске. Все трое инфицированных — жители столицы региона, в настоящее время они изолированы в инфекционном отделении ГКБ № 8. Положительные результаты были получены при обследовании в Челябинске, в настоящее время врачи ждут подтверждения диагноза от новосибирских коллег.

«Отрабатывается круг лиц, контактных с ними, сегодня туда выйдут медики, они предупреждены и находятся на самоизоляции. Сегодня у них возьмут анализы, чтобы сразу их изолировать, либо карантинно дома, либо при, каких-то катаральных выявлениях, уже в инфекционное отделение», — сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Сегодня под медицинским наблюдением находятся почти 3 000 человек. В больницы помещены 93, у всех из них диагностированы ОРВИ. Результаты на коронавирус у большинства из них отрицательные, некоторые пробы находятся в работе. Как уже было сказано, три результата получили условно положительный статус. Для того, чтобы окончательно диагностировать коронавирус, необходимо получить ответ из Новосибирска.

Напомним, 21 марта в Челябинской области был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Его носителем стал житель Миасса, который вернулся из Испании. Молодого человека изолировали в инфекционное отделение на второй день после прилета, когда врачи получили сводку из миграционной службы. Заболевание у него протекает в легкой форме. Все, кто контактировал с ним после прилета, были проверены на заражение.

18 марта в регионе были изменены требования к прохождению диагностики и карантина. Теперь самоизолироваться и сдать анализы должны все, кто прилетает из-за границы, независимо от страны пребывания.