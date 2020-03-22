Отменился отпуск? Южноуральцам ответят, вернут ли деньги за путевки

Центр развития туризма Челябинской области открыл горячую линию для путешественников.

Послушать 00:00

Россия с 23 марта ограничивает пассажирские авиаперевозки в страны, где были зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Росавиация уже опубликовала список городов, куда самолеты летать продолжат. Тем не менее, те, кто собирался в отпуск за границу, уже успели столкнуться с трудностями. В том числе, с трудностями возврата путевок. Для тех, кто не знает куда обратиться в подобной ситуации, Центр развития туризма Челябинской области открыл горячую линию.

«В связи с введением в Российской Федерации режима повышенной готовности для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, возросшим количеством аннулирования уже купленных туристических путёвок, закрытием границ Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Италии и Южной Кореи при Центре развития туризма Челябинской области запущена горячая телефонная линия», — сообщили в учреждении.

На вопросы южноуральцев ответят специалисты Центра. С вопросами необходимо будет обратиться по телефону: 8-9000-8-111-03. Режим работы горячей линии — с 9.00 до 17.30 (пн — чт), с 9.00 до 16.15 (пятница).