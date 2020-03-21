Несоблюдение самоизоляции может повлечь за собой уголовную ответственность

На карантин должны уйти все, кто вернулся в Россию из других стран.

Послушать 00:00

Министерство здравоохранения Челябинской области напоминает южноуральцам, что в настоящее время всем прибывшим на территорию региона из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, необходимо соблюдать карантинные меры.

В аэропорту всех прибывших проверяют тепловизорами сотрудники Роспотребнадзора. Там же выдаются памятки о том, что необходимо сообщить о своем прибытии на горячую линию Минздрава, по телефону 8-351-240-15-16.

«Даже если гражданин не обращается по телефону горячей линии, сотрудники полиции Челябинской области совместно с Роспотребнадзором имеют данные обо всех прилетающих пассажирах. Их ставят на учет, далее — по месту жительства выезжает бригада медиков для осмотра и взятия анализов, выдачи больничного листа», — сообщают в министерстве здравоохранения.

Самоизоляция должна продолжаться 14 дней. В это время нельзя контактировать с близкими и друзьями. Тем, кто не соблюдает карантинные меры, а также несвоевременно обращается за медицинской помощью, может грозить наказание, в том числе и уголовное.