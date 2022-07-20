Врач из Челябинска рассказал о новом подвиде коронавируса «кентавр»

Первые случаи заражения уже зафиксированы в России

В России зафиксировали пять случаев заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса — BA.2.75, получившим название «кентавр». Стоит ли бояться этой инфекции и защитит ли от нее вакцина, сегодня, 20 июля, в эфире медиацентра «Патриот» рассказал координатор всероссийского проекта «Здоровое будущее», главный врач детской городской больницы № 8 Челябинска Антон Рыжий.

«Новая мутация, которая получила красивое название „кентавр“, — это подвид омикрон-штамма коронавируса. Это тот самый обыкновенный ковид, которым мы сейчас регулярно болеем в легкой форме. По официальным данным Роспотребнадзора на вчерашний день, в России зафиксировано всего пять случаев „кентавра“. Речи о чем-то страшном и критичном не идет», — отметил Антон Рыжий.

Чем новый подвид коронавируса отличается от предыдущего, челябинский врач не уточнил. Но, по его словам, уберечь себя от заражения «кентавром», как и любой респираторной вирусной инфекцией, можно банальным ношением масок.

Кстати, к возвращению масочного режима накануне призвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Но в России, как отметил Антон Рыжий, на сегодняшний день об этом речи не идет.

«По прогнозам наших эпидемиологов и вирусологов, пока в России санитарно-эпидемическая ситуация благополучная. Однако стоит напомнить, что единственным эффективным методом борьбы с вирусными инфекциями, в отличие от бактериальных, где мы применяем антибиотики, является вакцинация. По методическим рекомендациям Минздрава РФ, делать прививку нужно раз в полгода», — сказал Антон Рыжий.

В Челябинской области рост заболеваемости коронавирусом начался с конца прошлой недели. Врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19.



Коллективный иммунитет в регионе, по официальным данным на 15 июля, составляет 12,7%. По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть от темпов вакцинации и других факторов.