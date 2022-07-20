В Челябинской области 120 человек заболели коронавирусом за сутки

﻿Минздрав региона озвучил сводку на 20 июля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 6,3 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 120 положительных результатов, среди заболевших есть пять школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 336 тысяч 534 случая заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 20 июля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 84 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 325 тысяч 652 южноуральца. Продолжают лечение 1754 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает об одном скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии COVID-19 унес жизни 9987 человек.

Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области начался с конца прошлой недели. Врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19. Коллективный иммунитет в регионе, по официальным данным на 15 июля, составляет 12,7%. По мнению эпидемиолога Александра Выгоняйлова, избежать новой волны не удастся, но ее интенсивность будет зависеть от темпов вакцинации и других факторов.

На утро 20 июля прививки в Челябинской области уже сделали 61,9% взрослого населения, в том числе 5767 подростков от 12 до 17 лет. Вакцинация и ревакцинация от коронавируса продолжается. Для этого создан необходимый запас доз.

