Эпидемиолог оценил вероятность новой волны коронавируса в Челябинской области

Врачи отмечают рост заболеваемости COVID‑19

В Челябинской области начался рост заболеваемости коронавирусом. С конца прошлой недели врачи начали выявлять больше 100 положительных тестов на COVID-19. Коллективный иммунитет в регионе, по официальным данным, составляет 12,7%, и избежать новой волны не удастся. Об этом сегодня, 19 июля, ИА «Первое областное» сообщил эпидемиолог Александр Выгоняйлов.

«Ясности по срокам наступления новой волны коронавируса и ее выраженности пока нет. На это влияет очень много факторов. Но неизбежность ее наступления обуславливает, прежде всего, падение коллективного иммунитета», — рассказал бывший главный эпидемиолог Челябинской области Александр Выгоняйлов.

Так, по данным портала «Стопкоронавирус.рф», который еженедельно обновляет официальные данные по COVID-19, на 15 июля коллективный иммунитет в Челябинской области составляет 12,7%. Одну прививку сделали 2 072 925 жителей, полную вакцинацию прошли 1 993 943 человека.

«С пика последней большой волны прошло уже полгода — напряженность иммунитета даже переболевших, которых было много, падает. Вакцинальная кампания очень вялая. Эти условия будут способствовать росту заболеваемости, потому что коронавирус так или иначе в популяции циркулирует», — продолжает Александр Выгоняйлов.

Ускоряет приближение новой волны появление линий BA.4 и BA.5 штамма омикрон. Они доминируют в Европе и, по мнению эпидемиолога, неизбежно придут в Россию на смену BA.2. Александр Выгоняйлов говорит, что вероятны заносы как напрямую, так и из Турции, на курорты которой едут туристы из многих стран.

«Безусловно, большое количество непривитого (неиммунного) населения в популяции будет способствовать тому, что эти штаммы попадут к нам. Произойдет это, скорее всего, в ближайшее время — в августе и начале осени, если народ сейчас не спохватится и не начнет вакцинироваться. К увеличению заболеваемости приведут в том числе традиционное похолодание, когда коронавирус несложно спутать с обычными сезонными заболеваниями, и формирование организованных коллективов: взрослые вернутся на работу, а дети — в школы. Это и даст рост», — объясняет Александр Выгоняйлов.

Выраженность новой волны, по прогнозам эпидемиолога, будет ниже, чем в феврале. Но большое количество зараженных в европейских странах оптимизма врачу не внушает. Для групп риска, о которых говорят с начала пандемии (пожилые, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринологии), каждая встреча с коронавирусом может закончиться печально, если нет сформированного иммунитета. В идеале — гибридного, когда человек и поставил прививку, и переболел.

«Конечно, ежедневные цифры о количестве заражений, которые публикуются, они стабильны и невысокие. Но почему-то дают людям ложное убеждение, что коронавирус куда-то ушел. Это не так. COVID-19 останется с нами навсегда, а его изменчивости будет способствовать неиммунное население», — резюмировал эпидемиолог.

Кстати, вопросам профилактики распространения коронавируса 19 июля было посвящено рабочее совещание руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой с заместителем министра здравоохранения РФ Андреем Плутницким.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусом, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19. В связи с этим необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения COVID-19, активизировать вакцинацию населения, проверить наличие необходимых лекарств, средств индивидуальной защиты и обеспечить необходимое количество пунктов для вакцинации населения», — подчеркнула в своем выступлении Алла Самойлова.

С 20 июля в Росздравнадзоре начнутся ежедневные совещания с регионами, где будут обсуждать уровень коллективного иммунитета, темпы вакцинации населения (в том числе детей и подростков), работу стационарных и передвижных пунктов вакцинации, а также другие вопросы, касающиеся профилактики распространения COVID-19.