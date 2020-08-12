Впервые со времен СССР в Юрюзани строится новый многоквартирный дом

Туда переселят людей из ветхо-аварийного жилья.

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В прошлом году жители Юрюзани пожаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, что они живут в ветхо-аварийном жилье. И тогда глава региона пообещал расселить людей в новые дома.

И вот сегодня, 12 августа, во время очередного рабочего посещения Юрюзани, Алексей Текслер посетил площадку нового строящегося многоквартирного дома.

В этой многоэтажке будет 40 трехкомнатных квартир и столько же двухкомнатных. А также больше ста однокомнатных. Планировки и метраж жилья разрабатывали с учетом тех квартир, что были у людей до этого. И туда переселят людей аж из 59 ветхо-аварийных домов.

Отмечается, что строят жилье с опережением графика — его обещали сдать в 2021 году. Но пока ест проблемы с подключением к котельной — к старой нет смысла подключать, а новой еще нет. Поэтому губернатор поручил министру строительства Челябинской области Виктору Тупикину, а также главе района проработать этот вопрос. Главное, чтобы дом не простаивал.

Также отдельное Алексей Текслер попросил уделить благоустройству. И без него указал не принимать дом к сдаче.

«Для Юрюзани это важнейший социальный объект. Сюда приедут люди из 59 домов. Обсудите с ними, что они хотят видеть во дворе. Со строителями это обсудите. Важно, чтобы люди понимали, в какой двор они приедут», — отметил Алексей Текслер.

К слову, эта стройка — первый жилой дом, который будет построен в Юрюзани со времен СССР. Поэтому жителям действительно есть, чего ждать.