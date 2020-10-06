Магнитогорск отличился самыми низкими в России ценами на вторичное жилье

Челябинск также вошел в этот рейтинг и расположился на пять позиций выше города металлургов.

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Исследование провели специалисты федерального квартала «Мир квартир». В него вошли цены на недвижимость в городах, где проживает от 300 тысяч человек. Всего в списке 70 мегаполисов, и на последней строчке расположился именно Магнитогорск. В городе металлургов средняя цена на квартиру «встала» на отметке в 1,78 миллиона рублей.

«Оказалось, вслед за новостройками стала дорожать и „вторичка“. Цена квадратного метра вторичного жилья за квартал выросла на 1,4%, а с начала года — на 2,2%», — рассказали аналитики.

Несмотря на то, что в Магнитогорске квартиры остались самыми дешёвыми, в городе в исследуемом квартале был зафиксирован самый большой рост цен на «вторичку». За последние три месяца они поднялись на 4,7%, а средняя цена на квартиры и того больше — на 7,5%.

Отметился в списке и Челябинск. Средняя цена за «квадрат» в столице Южного Урала — чуть больше 41 тысячи рублей. В городе, как и в соседнем Магнитогорске, был отмечен рост.

«Также отличились Череповец (+4,2% за „квадрат“), Севастополь (+4,1%) и Челябинск (+3,9%). На 3,4% подорожали Москва, Нижний Новгород и Тольятти», — добавили эксперты.

В среднем во всех рассматриваемых городах цены на «вторичку» выросли на 1,4%. Аналитики связывают это с тем, что подорожали «квадраты» в новостройках. Именно этот фактор заставил россиян обратить внимание на уже готовое жилье.

Кроме того, эксперты «Мира квартир» отметили, что цены на квартиры на вторичном рынке продолжат расти до конца года по всей стране.