38 муниципалитетов получат дополнительную поддержку от регионального правительства

В правительстве отметили их эффективную работу по возврату налоговых долгов в бюджет.

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Муниципалитеты Челябинской области получат от региона дополнительную финансовую поддержку. Такое решение было принято губернатором Алексеем Текслером в связи с их эффективной работой по возврату налоговых долгов в бюджет.



Всего на поддержку смогут рассчитывать 38 муниципалитетов региона. Среди них, помимо Челябинска и Магнитогорска, Златоуст, Озерск, Копейск, Саткинский, Варненский, Еманжелинский и Ашинский районы.

«В муниципалитеты вернется 50% от суммы снижения недоимки по налогу на доходы физических лиц и по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступивших в областной бюджет в 2019 году»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отмечается, что власти городов и районов смогут сами определить, на какие проблемы они направят полученные дополнительные средства.