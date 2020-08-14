Челябинск с рабочим визитом посетил Николай Цуканов

Полпред проверил исполнение нацпроектов и оценил работу правительства региона.

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С рабочим визитом в Челябинск приехал полпред президент в УрФО Николай Цуканов. Представитель главы государства осмотрел несколько социально важных объектов, проверил ход исполнение нацпроектов «Образование» и «Демография», а также оценил работу областного правительства.



В самом начале визита полпред оценил работу челябинских больниц. Николай Цуканов отметил, что другие регионы УрФО после реорганизации в ковидные госпитали потеряли в качестве, тогда как Челябинской области удалось соблюсти баланс. Затем делегация отправилась в перинатальный центр, где полпред ознакомился с реализацией нацпроекта «Здравоохранение».

После этого Николай Цуканов приехал в лицей № 11. Здесь программу поставки в школы бесплатного молока презентовал Алексей Текслер. Полпред отметил инициативу правительства.

«Мы понимаем, что многие семьи сейчас ограничены в доходах. Кто-то уволился, кого-то уволили. У кого-то сократили заработную плату. И, конечно, эта мера поддержки целевым образом направлена на детей. И это правильное решение. Спасибо вам за его своевременность»,— сказала Николай Цуканов.

Особое внимание полпред уделил зарплате учителей. Николай Цуканов отметил, что её размер и уровень образования прямо зависят друг от друга. Представитель президента оценил лицей и поручил правительству Челябинской области довести остальные школы региона до его уровня.