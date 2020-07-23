Более 2 миллионов налоговых долгов выплатил житель Челябинска

В 2017 году он подал в инспекцию ложные данные.

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Прекращено уголовное преследование в отношении жителя Челябинска, который уклонялся от уплаты налогов и задолжал государству более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Следственным комитетом расследовалось уголовное дело.

По версии следствия, в 2017 году житель южноуральской столицы предоставил в налоговые органы неправильную информацию, чтобы получить налоговый вычет в сумме более 15 миллионов рублей.

«Сумма неоплаченных подозреваемым налогов составила более 2, 4 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Так как подозреваемый возместил ущерб, причиненный бюджету, вместе с штрафными санкциями, следователями принято решение прекратить уголовное преследование.