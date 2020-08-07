Режим повышенной готовности продлён до 23 августа

Распоряжение подписано губернатором Челябинской области.

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Режим повышенной готовности, введённый в Челябинской области из-за пандемии коронавируса, продлён ещё на 2 недели. Теперь его крайним сроком обозначено воскресенье, 23 августа. Соответствующее постановление сегодня, 7 августа, подписал губернатор Алексей Текслер.



При этом в правительстве объявили, что благодаря текущей санитарно-эпидемиологической обстановке свою работу может возобновить ряд заведений. Это музеи, спортивные школы и организации дополнительного образования.

«В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений. С соблюдением методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека могут возобновить работу: музеи; организации дополнительного и дополнительного профессионального образования; организации, осуществляющие спортивную подготовку»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Отметим, что людям старше 65 всё ещё рекомендуют соблюдать самоизоляцию. Продление режима повышенной готовности даёт возможность продления больничных листов для данной возрастной категории. Также продолжает действовать масочный режим. Ношение СИЗ обязательно в общественных местах. Кроме того, сохраняется запрет на массовые мероприятия.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Челябинской области на утро пятницы, 7 августа в регионе зарегистрировано 12 525 больных коронавирусом, 95 из которых — за минувшие сутки. Всего от COVID-19 продолжают лечение 3 726 человек, а за 24 часа от вируса вылечился 71 житель области.