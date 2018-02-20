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/ «Была абсолютно здорова». О смерти жительницы Челябинска на Шри-Ланке рассказали ее родители

«Была абсолютно здорова». О смерти жительницы Челябинска на Шри-Ланке рассказали ее родители

Родные девушки намерены обратиться в суд.
сегодня в 19:00
  |  Общество

Внезапная смерть гражданки Казахстана Ирины Фирсуниной, которая последнее время жила в Челябинске, стала шоком для всей ее семьи. По словам отца девушки, у нее никогда не было никаких проблем со здоровьем и хронических заболеваний. Когда тело погибшей доставят на ее родину в Костанай, они намерены провести повторную медицинскую экспертизу. Пока у них остается больше вопросов, чем ответов.

Предварительно, со слов ее жениха Дениса, она потеряла сознание и упала в бассейн, но все это не подтвердилось. Пока есть только домыслы, а фактов никаких нет. Они прилетели, а что произошло — непонятно. Говорят, что, когда она падала, жених был в бильярде, и ее доставали другие отдыхающие. — рассказал сайту «Первый областной» отец Ирины Сергей Фирсунин.

Ему также поступила информация, что девушка приходила в сознание после обморока, а смерть наступила или в реанимобиле, или уже в больнице. Однако официально эту информацию родным не подтверждают. На данный момент вскрытие уже сделали, но причина смерти по-прежнему не названа. Родители предполагают, что страховая компания пытается снять с себя ответственность, а также подозревают, что им неправомерно отказали в том, чтобы покрыть расходы на транспортировку тела.

Будем ждать анализы, которые будут там делать, через два-три месяца придут. Скорее всего, все закончится судебными процессами, в том числе — со страховой фирмой. — добавил Сергей Фирсунин.

В Челябинске Ирина находилась временно, в южноуральской столице у нее живут родственники. Осесть надолго не получалась из-за временной прописки: это стало помехой для продолжительного трудоустройства. Девушка воспитывалась в многодетной семье. У нее остались три старших сестры и старший брат. Родители погибшей были знакомы с ее женихом Денисом, с которым она и была на отдыхе. О нем они отзываются как о «порядочном, надежном человеке».

Вопрос о транспортировке тела по-прежнему решается. По последним данным, погибшую доставят авиарейсом в Астану, а оттуда перевезут в Костанай или на автомобиле, или на самолете.

Напомним, жительница Челябинска отдыхала на острове Шри-Ланка со своим женихом. 14 февраля ей внезапно стало плохо у бассейна, Ирина умерла в этот же день.

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