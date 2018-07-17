/ Библиотека Пушкина представила боевик от первого лица «Возвращайте вовремя»

Драки и погони стоят на пути к книгохранилищу.

Очередной вирусный ролик представили в городской библиотеке имени Пушкина в Челябинске. На этот раз клип выполнен в стилистике российского «Хардкора», где повествование ведется от первого лица. Героями стали челябинские гопники, мотоциклисты, стритрейсеры и привлекательная девушка-библиотекарь.

Перед главным героем стоит задача — он должен вовремя вернуть книгу. На выполнение миссии отведено ограниченное время. Режиссер поделился сложностями при создании ролика.

За месяц подготовили сценарий, раскадровку, нашли людей, аппаратуру и технику. Самостоятельно сделали маску для съемок от первого лица из маски Человека-паука. Вы бы видели лица прохожих, когда мимо пробегал наш герой! — рассказал сайту «Первый областной» режиссер ролика Максим Першуков.

Меньше чем за сутки ролик набрал больше 10 тысяч просмотров. Судя по комментариям в социальных сетях, видео понравилось пользователям. Запись сопровождается комментариями «Огонь» и «Класс».





Напомним, челябинская библиотека представила свою версию клипа «Дико, например». В ролике Александр Пушкин зачитывает о Рее Брэдбери, Николае Гоголе и других писателях. Так в библиотеке надеются найти общий язык с подростками — своей целевой аудиторией.