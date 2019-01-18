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сегодня в 14:45
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/ Об истории региона с помощью нового медиапроекта расскажут южноуральцам

Об истории региона с помощью нового медиапроекта расскажут южноуральцам

Узнать больше о Челябинской области приглашает Публичная библиотека.
сегодня в 19:33
  |  Общество

Публичная библиотека к юбилею региона запустила новый медиапроект «Золотая летопись Челябинской области». Он познакомит южноуральцев с историей образования области и теми, кто стоял у истоков ее создания, а также расскажет о современном развитии региона, сообщает пресс-служба библиотеки. Его первый выпуск посвящен Николаю Семеновичу Патоличеву — партийному и государственному деятелю, дважды Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Челябинска, первому секретарю Челябинского обкома и горкома ВКП (б).

Патоличев был награжден 12 орденами Ленина, орденом Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 10 орденами иностранных государств и медалями. Фильм о Николае Патоличеве будет доступен на официальном youtube-канале Публичной библиотеки в течение следующей недели, отмечают специалисты отдела краеведения.

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