/ Культурные связи с Казахстаном год успешно налаживает Публичная библиотека

Сотрудники обмениваются опытом работы через телемосты и личные встречи.

Две крупнейшие библиотеки Челябинска и Костаная (Казахстан) уже год успешно сотрудничают между собой. Сотрудники успели обменяться опытом и взглядами на роль государственных библиотек в общественном развитии. В мае этого года состоялся телемост, где Костанайская библиотека имени Толстого и Челябинская публичная библиотека рассказали, как работают с творческой молодежью.

Развитие и укрепление дружеских связей между государствами в области культуры сегодня особенно важно. Сотрудничество ЧОУНБ и Костанайской ОУНБ имени Л.Н. Толстого направлено на удовлетворение информационных и духовных потребностей населения и приобщение к культурным ценностям народов России и Казахстана. — сообщила заместитель директора Челябинской областной универсальной научной библиотеки Елена Михайленко.

В будущем обе библиотеки намерены создать ресурс «Южный Урал — Казахстан: время и люди», где расскажут о судьбах тех, кто связан с Челябинской областью и Костанайской областью.