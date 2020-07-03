Возвращение к жизни до пандемии в России возможно только в следующем году

Такое мнение озвучили министр здравоохранения страны.

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Россия может вернуться к полноценной жизни только к февралю следующего года. Такого мнения придерживается министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Слова главы Минздрава приводит «Интерфакс».



«Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса»,— сказал Михаил Мурашко в интервью «Интерфаксу».

Глава Минздрава подчеркнул, что ношение маски в общественных местах до сих пор оправдано. По его словам, средство индивидуальной защиты является барьером для вируса, который передаётся воздушно-капельным путём. При этом необходимо соблюдать все правила ношения масок.

«Инфекция пока не является полностью фармацевтически управляемой, если появится средство, в котором будем на 100% уверены — как для профилактики, так и для лечения, и особенно когда появится коллективный иммунитет, тогда маски можно будет снять», — подчеркнул министр здравоохранения.

Отметим, что по данным регионального Минздрава в пятницу, 3 июля, в Челябинской области подтверждено 134 новых случая коронавируса. Общее число заболевших — 7993. Всего от инфекции вылечилось 4577 жителей Южного Урала, 154 погибли.