Второй день подряд в Челябинской области выздоровевших от коронавируса больше, чем зараженных

Региональный Минздрав поделился свежей статистикой.

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Второй день подряд в Челябинской области наблюдается положительная статистика по заражению COVID-19. На сегодняшний день, 1 июля, в регионе подтверждено 7 724 случая заражения коронавирусом, из них 139 за последние сутки.

А выздоровевших за день стало на 164 человека больше, тем самым, уже 4 379 пациентов выписаны из больниц. Всего на данный момент на лечении находятся 3 153 человека.

«Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. А пациенты без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей», — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Отметим также, что 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

Также за прошедшие сутки в Челябинской области скончались три человека, где коронавирусная инфекция была сопутствующим заболеванием.

83-летний мужчина скончался от хронической обструктивной болезнь легких, а также гипертонической болезни. Женщина 83-х лет умерла от постинфарктного кардиосклероза миокарда. И 98-летний пациент скончался от хронического пиелонефрита и хронической почечной недостаточности.

Напомним, если вы почувствовали недомогание, важно немедленно самоизолироваться, максимально ограничить любые контакты и вызвать врача на дом.

Также стоит не забывать о мерах профилактики: носить маску в общественных местах, чаще мыть руки или пользоваться антисептиками, не трогать руками лицо. Помимо этого, помещения стоит проветривать и проводить дезинфицирующую уборку.