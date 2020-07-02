В Казахстане зафиксирован рекордный суточный прирост больных коронавирусом

За сутки инфекция подтвердилась у 1509 человек.

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В соседнем с Челябинской областью Казахстане зарегистрирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом за время время с начала пандемии. За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 1509 человек. Всего с марта общее число инфицированных достигло 42 574 жителей страны, 188 из них скончалось.



На фоне обострения ситуации с пандемией правительство Казахстана приняло решение о введение повторного карантина. Мера начнёт действовать понедельника, 5 июля, и продлится 2 недели. В стране будет введён запрет на массовые мероприятия, работу салонов красоты, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, религиозных объектов, развлекательных учреждений.

«В зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране указанные ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены»,— цитирует заседание госкомиссии Казахстана РБК.

Отметим, что на фоне новостей из Казахстана встаёт вопрос о открытии границ России. Напомним, ранее планировалось, что авиасообщение с другими странами откроется с 25 июля, однако эту информацию опроверг министр транспорта Евгений Дитрих. По его словам, всё будет зависеть от текущей эпидобстановки. Также сегодня, 2 июля, стало известно о том, что Росавиация распространила телеграмму о продлении запрета на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства до 1 августа 2020. Как сообщает «Интерфакс», данный документ можно назвать техническим. В случае принятие решения о возобновлении полётов в июле перевозчикам придёт новое уведомление.