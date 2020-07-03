Число больных коронавирусом в Челябинской области приближается к 8 тысячам

Лечение продолжают 3218 человек.

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По официальным данным оперативного штаба количество больных коронавирусом в Челябинской области приближается к восьми тысячам. Общее число заболевших достигло показателя в 7993 человека, а за прошедшие 24 часа COVID-19 обнаружили у 134 южноуральцев. При этом, по информации областного Минздрава, разница выздоровевших и заболевших — 1 человек.



«В регионе подтверждены 7993 случая заболевания COVID-19, +134 новых подтверждения ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 3218 человек. За прошедшие сутки выписаны 133 человека. Всего 4577 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 42 гражданина переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Три человека с COVID-19 умерли за прошедшие сутки, но инфекция не была основной причиной гибели, утверждает Минздрав. Возраст умерших: 45 лет, 61 год и 83 года.

«За прошедшие сутки умерло 3 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: атеросклеротический кардиосклероз, ковид сопутствующий — пациент, 61 год; последствия ишемического инфаркта головного мозга, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 83 года; приобретённая генерализованная миастения, сахарный диабет, ковид сопутствующий — пациентка, 45 лет»,— добавили в пресс-службе минздрава.

Отметим, что до 12 июля в Челябинской области сохраняется режим повышенной готовности. Также в регионе продолжает действовать обязательный масочный режим. Возобновили свою работу кафе, рестораны и фитнес-залы, однако при посещении всех общественных мест необходимо соблюдать меры безопасности и социального дистанцирования.