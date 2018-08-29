/ В Челябинске во время саммита ШОС создадут этнодеревню

Поручение поступило от губернатора Челябинской области.

На совете по реализации государственной национальной политики Борис Дубровский поручил создать этнодеревню во время саммита ШОС и БРИКС. По словам главы региона, этнодеревня должна познакомить гостей региона с культурой Южного Урала. Губернатор также добавил, что при подготовке крупных международных мероприятий очень важно задействовать потенциал национально-культурных объединений.

Уже принято решение о создании этнодеревни, которая познакомит гостей саммитов ШОС и БРИКС с культурой и бытом народов, населяющих Южный Урал, — Считаю, необходимо задействовать потенциал национально-культурных объединений при подготовке этих крупнейших международных мероприятий. Нам очень важно понять, как можно интересно, но в то же время коротко и доступно рассказать о достопримечательностях Челябинской области нашим гостям. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, в рамках совета обсуждали меры государственной поддержки национально-культурных объединений. Отметим, что в 2017 году благодаря государственной программе по сохранению традиций народов Южного Урала софинансирование из областного бюджета получили конкурс «Татарочка», областной детский праздник «Сабантуйная мозаика», научно-практическая конференция «Геноцид в 21 веке».