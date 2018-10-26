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/ Ночи суперскидок в НОРДе: экономьте, пока другие спят!

Ночи суперскидок в НОРДе: экономьте, пока другие спят!

26 и 27 октября челябинцы получат возможность купить технику и электронику со скидкой до 50%.
сегодня в 14:55
  |  Общество

Устали ждать больших скидок на бытовую технику и электронику? Только с 26 по 27 октября с 20:00 в Челябинске пройдут Ночи суперскидок до 50% на технику и электронику. Если вы цените экономию, то ночные покупки — это для вас, ведь только ночью цены могут быть настолько низкими! 

Скидки распространяются как на новинки, так и на популярные модели от мировых производителей. Успевайте!

На время акции стоимость стиральной машины Beko RKB 68801YA загрузкой до 6-ти килограмм снижена на 5000 рублей. Приходите в НОРД и забирайте её за 11 990 рублей.


Так же вы можете приобрести LED-телевизор Philips 39 PHT 4003 диагональю 99 см по специальной цене 15 990 рублей.


Отличной помощницей на кухне станет мясорубка Scarlett SC MG 45 M 12 мощностью 1900 Вт. всего за 2 390 рублей!


Эти и другие модели бытовой техники и электроники ждут вас в магазинах НОРД с 26 по 27 октября в течение нескольких часов. Не упустите возможность приобрести то, что вы давно хотели, по действительно сниженным ценам.

Весь октябрь в НОРДе действует беспроцентная рассрочка на 6, 12, 18, или 24 месяца. Вы можете забрать товар из магазина, а оплатить потом, без первоначального взноса и переплаты. Для вашего удобства услуга предоставляется банками-партнерами непосредственно в магазинах.

Если Вам удобнее покупать технику не выходя из дома, мы предлагаем Вам специальные цены в интернет-магазине NORD24.RU — это более 30 тысяч товаров, гарантия качества, удобный способ доставки, регулярные акции и скидки для покупателей. Впрочем, вы во всем убедитесь сами с 26 по 27 октября на Ночи суперскидок в НОРДе.

Кроме того, в период проведения акции посетители могут получить дисконтную карту в подарок. Просто заполните анкету, используйте карту и начинайте экономить уже с первой покупки Более подробные сведения о проводимой акции вы сможете узнать, позвонив по бесплатному телефону 8−800−700−3380 (звонок бесплатный). 

Приходите на Ночи суперскидок в НОРДе и экономьте, пока другие спят!

Магазины бытовой техники и электроники «НОРД»:

  • ТЦ «Кольцо», Дарвина, 18;

  • ТРЦ «Алмаз», Копейское шоссе, 64;

  • ТОК «Бажовский», Бажова, 91а;

  • ТЦ «Карнавал», Молодогвардейцев, 53.

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