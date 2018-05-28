/ До начала летней оздоровительной кампании остались считанные дни

В администрации Челябинска рассказали о подготовке к сезону отдыха.

Образовательные учреждения Челябинска почти готовы к летней оздоровительной кампании. Сейчас специалисты проводят обработку территорий, берут пробы воды, устраняют мелкие недочеты. В 2018 году на организацию лагерей для южноуральских каникуляров только из городского бюджета направлено более 140 миллионов рублей. На базе 131 образовательного учреждения Челябинска отдохнут 44 тысячи детей и подростков.

Проведены работы по организации питания, заключены договоры, разработано и согласовано с управлением Роспотребнадзора меню. 125 рублей в день на питание предусмотрено для детей льготной категории и 75 рублей для остальных детей. С 1 июня планируется открыть лагеря дневного пребывания. Средняя стоимость путевки от 1000 рублей на 18 дней. Субсидию на организацию отдыха получат 25 загородных лагерей. Стоимость путевки на 21 день в среднем составит 25 тысяч рублей. — прокомментировала председатель Комитета по делам образования Светлана Портье.

Загородные лагеря будут организованы на базе 7 муниципалитетов. Около полутора тысяч школьников примут участие в сплавах, походах, отдохнут в палаточных лагерях. Более тысячи детей поправят свое здоровье в санаториях.

Кроме того, одной из самых востребованных форм летнего отдыха для юных челябинцев от 14 лет является трудовой досуг. Летом 2018 года на базе школ будут действовать 80 отрядов, участники которых смогут оформить трудоустройство. В перечень работ для подростков входит благоустройство и озеленение, ремонтно-строительные работы, помощь ветеранам ВОВ.

Напомним, что всего в Челябинской области планируют открыть 821 летний лагерь. Большинство из них — 739 — лагеря дневного пребывания, 69 — загородные лагеря.