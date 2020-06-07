Росавиация может возобновить международное авиасообщение с 15 июля

План возобновления авиасообщения будет обсужден с Роспотребнадзором.

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Вероятно, россияне смогут начать путешествовать по миру уже с 15 июля 2020 года. Предложение о возобновлении международных авиаперелётов Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Вот только список стран, которые можно будет посетить, будет ограничен. Об этом агентству ТАСС сообщил информированный источник.

Решение о возобновлении международного авиасообщения обсуждалось в ходе совещания, прошедшего в Росавиации в минувшую субботу с представителями крупнейших авиакомпаний. Предположительно, россияне смогут отправляться из нескольких городов России в 15 стран.

«Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно. Для бизнес-авиации планируется открыть полеты почти во все страны»,— сказал изданию источник.

Также источник добавил, что совещание проходило в связи с поручением премьер-министра РФ Михаила Мишустина «по вопросам восстановления авиасообщения с иностранными государствами и формированию сценария развития отрасли, а также о мерах поддержки авиакомпаний».