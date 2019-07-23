В Челябинске в третий раз пройдет Фестиваль гуманного отношения к животным

На мероприятие приглашают всех желающих.

Третий ежегодный Фестиваль гуманного отношения к животным пройдет в Челябинске. Основная цель мероприятия — привлечение внимания к проблемам безнадзорных животных и пропаганда гуманного обращения к братьям нашим меньшим. Посетить фестиваль смогут все желающие, он пройдет на открытой площадке.

Для зрителей будет организована выставка беспородных собак «ГАВ-шоу», выставки животных с ограниченными возможностями, конкурсы костюмов и рисунков, викторины и многое другое. Все желающие смогут узнать подробности деятельности приютов и зоозащитных организаций, а также забрать домой питомца. Владельцы собак смогут получить консультации у ветеринара и кинолога.



«В этом году мы впервые проводим фестиваль в парке Гагарина, на открытой площадке. Ждем не только гостей, которые заранее зарегистрировались, но и большой поток людей, не связанных с зоозащитой. Для этого выбрали проходимое место, где гуляют семьи с детьми. Будем рады видеть всех гостей, уверены, будем интересно», — рассказала организатор фестиваля, руководитель приюта для животных «Наш дом» Полина Прийменко.

Организаторами фестиваля выступают объединения приютов и волонтёров города совместно с Общественной палатой Челябинской области.



Мероприятие состоится 27 июля в ПКиО имени Гагарина на главной сцене у пруда. Время проведения фестиваля с 10:00 до 19:00.

