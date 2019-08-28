Молодоженам из Кыштыма подарили на свадьбу корм для животных

Молодая пара затем передала его в местный фонд зоозащиты.

Послушать

Молодожены из Кыштыма получили вместо свадебного подарка корм для животных. Такое решение было принято самой парой.

Игорь и Ксения уже неоднократно помогали местным волонтерам, которые заботятся о бездомных животных. По словам Ксении, фонд помощи был основан совсем недавно, поскольку местная администрация долгое время не могла предоставить землю для вольеров. Когда же приют был построен силами местных волонтеров, то он несколько раз чуть не стал жертвой вандалов. Поэтому, когда пришло время свадьбы, молодожены решили отдать свадебный подарок на помощь животным.

«Мы видели, как волонтёры стараются помочь собакам и кошкам на улицах, как они просят у неравнодушных помощи в покрытии долгов в клиниках. Так, нам с мужем и пришла эта идея хоть немного помочь им. Я к цветам отношусь посредственно, поэтому, когда мы с Игорем развозили пригласительные, постарались попросить всех наших гостей, чтобы они не тратили деньги на цветы, которые завянут через пару дней, а приобрели на эти средства корм, который мы смогли бы потом передать фонду», — рассказала Ксения Санникова.

Гости поддержали идею молодожёнов, общими усилиями было собрано почти 63 килограмма корма. Работники фонда были очень растроганы, но рады такой помощи.