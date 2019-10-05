Возможность постоять на гвоздях появится в одном из ТРК в Челябинске

Флешмоб проводится в поддержку покорения мирового рекорда.

Послушать 00:00

Постоять на гвоздях, чтобы улучшить свое состояние здоровье можно будет сегодня, 5 октября, в ТРК «Фокус». Руслан Юмангулов, более известный под прозвищем Гвоздеман не в первый раз проводит такую акцию в крупных торговых центрах.

«Мы привлекаем внимание случайных людей. Тех, кому это будет интересно. Ведь стояние на гвоздях влияет на состояние человека, улучшает здоровье, самочувствие, повышается иммунитет. Но это первичный, базовый уровень. Мы же идем дальше и работаем с сознанием», — поделился Руслан Гвоздеман с корреспондентом сайта «Первый областной».

Руслан использует Доски Садху: небольшие доски, из которых ровными рядами торчат гвозди. Беспокоиться не нужно, Гвоздеман сперва подготовит людей к этому шагу и расскажет все подробности данного упражнения.

«Мы достигаем цели с помощью разных техник. Работаем с внутренними ограничениями: это страхи, сомнения, жалость к себе, психотравмы. Человеку сразу становится легко жить», — рассказал Руслан Юмангулов.

Также тренер отмечает, что у каждого человека по-разному протекает процесс стояния на гвоздях. Многие не сразу понимают, зачем это нужно. Для этого у Руслана Гвоздемана есть определенные алгоритмы, как удержать себя на гвоздях и добиться наилучшего эффекта.

«Когда человеку даешь четкие инструкции по саморегуляции, то на фоне эмоционального хаоса и стресса, человек учит свое самосознание использовать наиболее оптимальным образом. Это очень пригождается в жизни», — отмечает Руслан.

Но есть у данной методики и противопоказания. В первую очередь стоять на гвоздях нельзя беременным, тем, кто имеет острые сердечно-сосудистые заболевания. А также людям, которые наблюдаются у врачей-психиатров.

Руслан Гвоздеман будет ждать неравнодушных жителей сегодня, в ТРК «Фокус» на первом этаже с 14 до 16 часов.