/ Конфетный флешмоб в маршрутках Магнитогорска удивил горожан

Все, завтра буду ждать данное маршрутное такси. Специально поставлю машинку. — написала Мария Куницына.
Я в ней только что ехала, очень приятно и хорошая спокойная музыка, спасибо водителю. — добавила Катя Дейберт.
Супер! Молодец! Побольше бы таких! — резюмирует Елена Прохорова.
Вообще маршрутка очень необычная, помимо конфет на стенах висят цветные таблички: с девизом, призывающим уступать места женщинам и объявление, что многодетные семьи могут воспользоваться услугой перевозки бесплатно.
Отметим, помимо маршрута № 47, в городе уже ездили такси с конфетами — № 1 и № 54.