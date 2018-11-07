/ Конфетный флешмоб в маршрутках Магнитогорска удивил горожан

Водители маршрутных такси раздают пассажирам сладости.

В маршрутном такси № 47 жители Магнитогорска могут угоститься конфетами, которые лежат в корзинке. Рядом висит табличка, что сладости предназначены именно для пассажиров. Фотографию неожиданного акта доброты от водителя разместил в соцсетях один из горожан. Пост тут же набрал множество восторженных комментариев.

Все, завтра буду ждать данное маршрутное такси. Специально поставлю машинку. — написала Мария Куницына.

Я в ней только что ехала, очень приятно и хорошая спокойная музыка, спасибо водителю. — добавила Катя Дейберт.

Супер! Молодец! Побольше бы таких! — резюмирует Елена Прохорова.

Вообще маршрутка очень необычная, помимо конфет на стенах висят цветные таблички: с девизом, призывающим уступать места женщинам и объявление, что многодетные семьи могут воспользоваться услугой перевозки бесплатно.

Отметим, помимо маршрута № 47, в городе уже ездили такси с конфетами — № 1 и № 54.