Возможность «обнуления» штрафов может появиться в кодексе об административных правонарушениях

Смягчение коснётся фото- и видеофиксаций.

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В текущей редакции Кодекса об административных правонарушениях появилась новая возможность. Теперь нарушения правил ПДД могут «обнулиться». Об этом со ссылкой на члена рабочей группы по подготовке проекта КоАП Дмитрия Вяткина сообщают РИА Новости

«Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным», — пояснил для РИА Новости Дмитрий Вяткин.

Отмечается, что проект нового КоАП дорабатывается с учётом позиции всех заинтересованных госорганов и организаций. Они были выражены по итогам межведомственного согласования законопроекта и поступивших от граждан предложений по результатам публичных обсуждений, которые проводились с 30 января по 27 апреля. Предполагалось, что кодекс вступит в силу с 1 января 2021 года, но сроки перенесли из-за большого количества замечаний и предложений.

«Кроме того, в новый КоАП входило ужесточение наказаний за нарушение ПДД. Например, по инициативе МВД штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч предлагалось поднять с 500 до 3 000 рублей, на 40–60 км/ч — до 4 000 вместо нынешних 1 000 —1 500 рублей. Проект также предусматривал увеличение штрафа за отказ от медицинского освидетельствования с 30 000 до 40 000 рублей», — пишет РБК.

Эти изменения подверглись критике со стороны Государственной думы и Правительства, сообщает РБК. Так, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что подобные штрафы будут слишком тяжёлыми для населения. Он добавил, что платежеспособность граждан должна учитываться при корректировке наказания.