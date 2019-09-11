Челябинка, родившая в Турции, впервые сама рассказала о состоянии малыша

Мальчик точно останется в больнице еще на две недели.

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Мама недоношенного ребенка, застрявшего в Турции, рассказала подробности о состоянии сына. Корреспонденту медиахолдинга ОТВ удалось связаться с Натальей Михайловой.

«Врачи пока оценивают состояние ребенка как нестабильное из-за его дыхания. В понедельник ему назначили прием стероидов на ближайшие девять дней, поэтому это время он точно проведет в отделении интенсивной терапии. В следующий вторник можно будет делать прогнозы о переводе в другое отделение или о перевозке домой», — сообщила Наталья Михайлова.

Также челябинка рассказала, как ей удается общаться с турецкими врачами, и какую помощь она сама оказывает сыну.

«У нас есть переводчик, который помогает мне с переводом, плюс наш лечащий врач говорит на английском. Я хожу к ребенку ежедневно. Можно посещать ребенка, контактировать с ним в течении 50 минут. Молоко ношу я тоже каждый день. Иногда рядом с ним стоит аппарат для искусственного дыхания, иногда нет. Я так понимаю, что они его так учат дышать», — поделилась Наталья Михайлова.

Кроме того, Наталья Михайлова рассказала, что сейчас семья пытается договориться о снижении цены за услуги клиники. Для этого женщина хочет привлечь помощь федеральных властей.

«Мы также хотим обратиться к министерству иностранных дел, чтобы они договорились с турецкой стороной о снижении цены. Мы просим их содействия в переговорах с клиникой о снижении наценки для иностранных граждан. Мы уже обратились в консульства с этим вопросом, но пока нет ответа», — рассказала Наталья Михайлова.

Женщина объяснила, что вернуться на Родину они смогут только после того, как состояние малыша стабилизируется. В это время муж Натальи из Челябинска пытается помочь семье. Дмитрий рассказывает, что счет за услуги клиники растет каждый день, для Михайловых эта сумма неподъемна.

«Жену выписали через два дня. После этого нам выставили счет — 30 тысяч рублей. Это только за кесарево сечение», — рассказал Дмитрий Михайлов.

Сейчас семье предстоит выплатить 730 тысяч рублей, но ребенку придется пробыть там еще минимум 2 недели. Дане нужно набрать вес и окрепнуть для того, чтобы выдержать перелет. Сейчас отец ребенка, который уже вернулся в Челябинск, обращается за помощью во все инстанции. Так поддержку семье Михайловых оказывает уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова.

«Чтобы помочь ему, мы приготовили письма и в консульства в Турции, для того чтобы они помогли провести переговоры с турецкой стороной. И возможно пересмотрели счет, который выставляют семье», — рассказала Маргарита Павлова.

Малыш оказался заложником сложившихся обстоятельств. Медиахолдниг ОТВ совместно с фондом «Родная» объявляют сбор средств. Если вы хотите помочь Данилу, отправьте СМС на номер 3434 с текстом «РОДНАЯ» и суммой пожертвования через пробел. В наших силах помочь Михайловым вернуться на Родину.