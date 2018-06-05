/ Военные из разных стран массово съедутся в Челябинскую область этим летом

В регионе задействуют более 500 единиц вооружения и военной техники.

Более трех тысяч военнослужащих примут участие в специальных учениях Шанхайской организации сотрудничества уже в августе. Мероприятие состоится на Чебаркульском полигоне. В рамках «Мирной миссии-2018» задействуют более 500 единиц вооружения и военной техники.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе третьих штабных переговоров под Челябинском между военными делегациями Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. — сообщили в министерстве обороны РФ.

Ранее представители стран-участниц ШОС встречались в Челябинской области, чтобы обсудить предстоящее мероприятие. Вместе они ознакомились с участками проведения этапов учения, местами размещения национальных контингентов.

Подобные масштабные встречи государств-членов ШОС проходят раз в два года. Ранее такое учение проводилось в 2016 году в Киргизии.