/ Минобороны опубликовало секретные документы начала войны ко Дню памяти и скорби

Трофейная карта «Плана Барбаросса» впервые увидела свет.

22 июня — одна из самых трагичных дат в истории. Ровно 77 лет назад фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза без объявления войны. Первыми под удар попали приграничные территории. В канун Дня памяти и скорби министерство обороны Российской Федерации рассекретило часть архивных документов, которые проясняют обстоятельства в военных округах. Впервые опубликована трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса». На ней обозначено размещение фашистских войск у границ СССР и направления основных ударов противника.

В представленных рассекреченных архивных документах — лишь малая толика свидетельств того невиданного массового героизма бойцов и командиров Красной Армии, о который разбился в прах гитлеровский «План Барбаросса». — анонсируют в министерстве.





Напомним, сегодня, 22 июня, Южный Урал присоединился к приуроченным ко Дню памяти и скорби мероприятиям. В этот зажгутся сотни свечей в память о погибших. Также в регионе появится областной «Сад Победы».