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/ Минобороны опубликовало секретные документы начала войны ко Дню памяти и скорби

Минобороны опубликовало секретные документы начала войны ко Дню памяти и скорби

Трофейная карта «Плана Барбаросса» впервые увидела свет.
сегодня в 10:18
  |  Общество

22 июня — одна из самых трагичных дат в истории. Ровно 77 лет назад фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза без объявления войны. Первыми под удар попали приграничные территории. В канун Дня памяти и скорби министерство обороны Российской Федерации рассекретило часть архивных документов, которые проясняют обстоятельства в военных округах. Впервые опубликована трофейная карта начального этапа «Плана Барбаросса». На ней обозначено размещение фашистских войск у границ СССР и направления основных ударов противника.

В представленных рассекреченных архивных документах — лишь малая толика свидетельств того невиданного массового героизма бойцов и командиров Красной Армии, о который разбился в прах гитлеровский «План Барбаросса». — анонсируют в министерстве.

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Напомним, сегодня, 22 июня, Южный Урал присоединился к приуроченным ко Дню памяти и скорби мероприятиям. В этот зажгутся сотни свечей в память о погибших. Также в регионе появится областной «Сад Победы».

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