Возле школы в Тракторозаводском районе Челябинска поставили дорожные знаки

На перекрестке повысят безопасность движения

Новые дорожные знаки установили на перекрестке проспекта Ленина и улицы Героев Танкограда (остановка «Театр ЧТЗ»). Рядом находится школа № 107. Дополнительно обезопасить пешеходов решили после анализа дорожной ситуации в этом месте, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

«Руководством Госавтоинспекции совместно с руководителем комитета дорожного хозяйства проанализирована ситуация и для дополнительного обеспечения безопасности участников дорожного движения принято решение об оснащении вышеуказанного перекрестка, находящегося вблизи образовательной организации, знаками 3.24 (ограничение максимальной скорости движения транспортного средства) до 40 километров в час и 3.27 (остановка запрещена)»,— отметили в ГИБДД.

На этом участке 27 февраля 2024 года под машину попал 10‑летний школьник. Он переходил проезжую часть, дублер проспекта Ленина, по регулируемому пешеходному переходу. Иномарка сбила ребенка, его отвозили в больницу. Тогда же пешеходный переход взяли на особый контроль, сообщали в городской Госавтоинспекции.