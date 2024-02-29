Актер Сергей Безруков — челябинским школьникам: Живите здесь и сейчас

Народный артист встретился с представителями «Движения первых» в Штабе общественной поддержки

Актер, режиссер, Народный артист РФ Сергей Безруков, который сегодня привез в Челябинск свой спектакль «Хулиган. Исповедь», нашел время в плотном графике и встретился со школьным активом южноуральской столицы, представители «Движения первых» забросали артиста вопросами и растрогали своим прочтением Есенина.

Сергей Безруков говорил о простых и понятных каждому вещах: любви к Родине, служении ей, профессионализме и том, что нельзя лениться.

«В любой профессии надо быть профессионалом, а для этого надо учиться. Много раз я слышал мнение, мол, покривляться перед камерой — чего сложного! Ну, может, покривляться каждый сможет, а чтобы прожить роль, погрузиться в нее — надо учиться...»

«Силы, которые у вас есть — не надо их тратить впустую. Надо жить здесь и сейчас, будьте ревнивы к времени, которое проходит. Быстро проходит».

«Твори добро, делай поступки, за которые тебя добрым словом хотя бы помянут. Это, действительно, важно. Можешь помочь кому-то — помогай! И не ставь себе в какую-то особую заслугу».

Сергей Безруков признался, что хотел бы поближе познакомиться с Челябинской областью.

«Я на самом деле-то был здесь только на Ильменском фестивале — меня на него приглашал Олег Митяев, в Троицке, где мы снимали сериал „Плевако“, в Челябинске и Магнитогорске с гастролями. А тут в вас — шикарные озера, природа! И вообще, страна у нас уникальная, природа — фантастическая. Я недавно решил, что буду планировать в своих рабочих поездках хотя бы один дополнительный день, чтобы ближе знакомиться с родиной», — рассказал артист.

Он также добавил, что в Троицк вот так, не по работе, он приедет уже совсем скоро. Съемочная группа привезет туда премьерные серии сериала «Плевако», посвященного знаменитому адвокату, уроженцу Южного Урала.